Ofner erhält Wildcard für ATP-Turnier in Wien

Sebastian Ofner ist für seine starken Vorstellungen in diesem Jahr mit einer Wildcard für die Erste Bank Open in Wien belohnt worden. Der 27-Jährige darf laut einer Mitteilung des Veranstalters vom Donnerstag damit ebenso wie Dominic Thiem im Hauptbewerb des Tennis-Turniers in der Stadthalle und am Heumarkt (21. bis 29. Oktober) antreten. Thiem hatte ebenfalls eine Wildcard erhalten.

Ofner schaffte zuletzt mit dem Halbfinal-Einzug in Astana erstmals den Sprung unter die besten 50 Spieler des ATP-Rankings. Ins Jahr war er als Weltranglisten-193. gegangen. “Er hat sich die Wildcard für die Erste Bank Open daher absolut verdient”, erklärte Turnierdirektor Herwig Straka.

Für die mit rund 2,5 Mio. Euro dotierten Open haben fünf Top-Ten-Stars und zwölf der 20 besten Tennisspieler der Welt gemeldet. Der russische Titelverteidiger Daniil Medwedew führt das Feld an, dabei sind auch Jannik Sinner, Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas.