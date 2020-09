Ofner in Kitzbühel im Achtelfinale

Sebastian Ofner ist beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel ins Achtelfinale eingezogen. Der dank einer Wildcard in den Hauptbewerb gekommene Steirer bezwang den Moldauer Radu Albot am Dienstag in der ersten Runde 6:7(5),6:4,7:6(4). Sein nächster Gegner ist der als Nummer zwei gesetzte Argentinier Diego Schwartzman, der zum Auftakt ein Freilos hatte.

“Ich bin megahappy. Ich habe immer an den Sieg geglaubt und gekämpft”, meinte Ofner nach einer Partie mit etlichen Breakbällen und vielen Fehlern auf beiden Seiten vor allem in der Schlussphase. Gegen Schwartzman wolle er sein Spiel noch besser durchziehen, der Argentinier sei aber natürlich noch eine Liga über Albot zu stellen, so Ofner im ServusTV-Interview.

Dennis Novak, der zweite Österreicher mit Wildcard im Hauptfeld, trifft am Mittwoch in Runde eins der mit 400.000 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung auf einen Qualifikanten. Das wird nicht Jurij Rodionov sein, der gegen den Argentinier Federico Delbonis in der zweiten Vorausscheidungsrunde das Nachsehen hatte.