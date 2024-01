Ofner schiedet im Achtelfinale von Auckland aus

Für Ofner war in Auckland im Achtelfinale Endstation

Sebastian Ofner hat sein zweites Viertelfinale auf der ATP-Tennistour im neuen Jahr verpasst. Der Halbfinalist von Hongkong musste sich am Mittwoch beim ATP250-Turnier in Auckland dem Spanier Roberto Carballes Baena mit 5:7,3:6 geschlagen geben. Für Österreichs Nummer eins geht es nun nach Melbourne, wo am Sonntag die Australian Open beginnen.

Carballes Baena holte sich mit seiner ersten Breakchance den von starken Aufschlagspielen geprägten ersten Satz. Während Ofner im neunten Game zwei Breakbälle vergab, nutzte der Spanier beim Stand von 6:5 die erste Serviceschwäche des 27-jährigen ÖTV-Davis-Cup-Spielers. Im zweiten Satz gab der als Nummer 7 gesetzte Steirer seinen Aufschlag gleich zum 0:2 ab und konnte Carballes Baena danach nicht mehr gefährden.

Der Weltranglisten-37. wehrte noch zwei Matchbälle ab, den dritten verwertete der Spanier bei eigenem Service nach 1:41 Stunden.