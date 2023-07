Okafor-Wechsel von Salzburg zu AC Milan perfekt

Der Wechsel von Noah Okafor von Red Bull Salzburg zum italienischen Topclub AC Milan ist perfekt. Das gab der Fußball-Bundesligist am Samstag offiziell bekannt. Laut italienischen Medienberichten überwies Milan zwischen 13 und 14 Millionen Euro für den 14-fachen Schweizer Nationalspieler an die “Bullen”. Okafor wurde mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet und soll jährlich zwei Millionen Euro an Gehalt einstreifen.

Mit Salzburg holte Okafor vier Meistertitel und drei Cup-Siege. In 110 Pflichtspielen für die “Bullen” verbuchte er 34 Tore und 23 Assists. Aufmerksamkeit erregte der 23-Jährige Angreifer aber vor allem durch starke Auftritte in der Champions League. In dieser traf er in der vergangenen Saison im Rahmen der Gruppenphase auch gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber.

“Mein damaliger Wechsel zu Salzburg war ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere und ich kann auf eine wunderschöne Zeit mit vielen Highlights zurückblicken. Ich hatte dadurch die Chance, auf sehr hohem Niveau zu spielen und mich auch in der Champions League zu bewähren”, sagte Okafor. Der Angreifer wechselte im Winter 2020 vom FC Basel zu Salzburg und reifte in der Mozartstadt zum Nationalspieler.