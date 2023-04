Olympia-Dritter Koller beendet Karriere – Steu nun mit Kindl

Doppelsitzer-Spezialist Lorenz Koller hat seine aktive Rodel-Karriere beendet. Die Entscheidung des 28-jährigen Tirolers gab der ÖRV am Sonntag bekannt. Koller holte im Vorjahr in Peking mit dem Vorarlberger Thomas Steu Olympia-Bronze. Zudem gab es für das Duo in China Silber mit der Teamstaffel. Steu wird die kommende Saison laut ÖRV-Angaben gemeinsam mit Wolfgang Kindl in Angriff nehmen. Der Ex-Weltmeister und Olympia-Zweite aus Tirol tritt im Ein- und Doppelsitzer an.

Von: apa