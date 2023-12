Ortlieb erleidet bei Sturz Unterschenkelverletzung

Ski-Rennläuferin Nina Ortlieb ist vor dem Weltcup-Super-G in St. Moritz beim Einfahren gestürzt und musste am Freitag zur näheren Abklärung ins Krankenhaus. Laut ersten Informationen des Österreichischen Skiverbandes hat die Vorarlbergerin eine Unterschenkelverletzung erlitten. Ortlieb hatte nach den Rängen drei und eins im Abfahrtstraining als Mitfavoritin für das Speed-Triple in der Schweiz gegolten. Die 27-Jährige hat bereits mehrere schwere Verletzungen hinter sich.

Von: apa