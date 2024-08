Oschmautz im Wildwasser-Slalom sicher ins Kajak-Finale

Von: apa

Wildwasser-Kanute Felix Oschmautz hat am Donnerstag bei den Olympischen Spielen das Slalomfinale der Top zwölf im Kajak-Einer erreicht. Der Kärntner belegte in Vaires-sur-Marne bei Paris unter 20 Semifinalisten Rang vier, nur zwei weitere Aktive blieben wie er ohne Strafsekunden. Der 25-Jährige bewältigte den Kurs in 91,83 Sek., der Brite Joseph Clarke war in 89,51 Sek. Schnellster. Um eine Medaille geht es für Oschmautz, dem Vierten von Tokio 2021, im Finale ab 17.30 Uhr.

“Es ist echt ein schwerer Kurs, von dem her hat man schon gewusst, dass man sich von oben bis unten keine Linienfehler erlauben darf, sonst wird es gleich einmal richtig schwierig”, sagte der ÖOC-Athlet nach seinem Lauf in einem ORF-Interview. “Ich war von oben bis unten auf der Hut, das hat ganz gut funktioniert.” Die Schlüsselstellen seien die zwei Hauptwellen, die Walzen. “Das kann man direkt oder rückwärts fahren, es ist beides nicht leicht. Da liegt auf jeden Fall die meiste Zeit.”