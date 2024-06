Pallitsch erreicht EM-Finale über 1.500 m

Von: apa

Mittelstreckenläufer Raphael Pallitsch ist am Montag bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom mit einer auch taktisch starken Leistung in das Finale eingezogen. Der 34-Jährige kam in seinem Vorlauf über 1.500 m in 3:44,29 Min. an die geforderte sechste Stelle, die die Aufstieg bedeutete. Am Mittwoch ab 22.26 Uhr wird er u.a. gegen den norwegischen Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen laufen.