Panama und Mexiko erreichen Halbfinale im Gold Cup

Panama und Mexiko haben das Halbfinale im Fußball-Gold Cup erreicht. In Arlington (Texas) setzte sich am Samstag Panama mit 4:0 (1:0) gegen Katar durch, zum Matchwinner avancierte Ismael Díaz mit drei Treffern (56., 63., 65.), zuvor war Édgar Bárcenas (19.) erfolgreich. Beim 2:0 (0:0) von Mexiko gegen Costa Rica trafen Orbelín Pineda (52./Elfmeter) und Érick Sánchez (87.).

Die weiteren Viertelfinalpaarungen in der Nacht auf Montag in Cincinnati lauten Guatemala gegen Jamaika, in diesem Match wird der Gegner von Mexiko ermittelt, sowie USA gegen Kanada, das von Panama intensiv beobachtet werden wird.

Ergebnisse Gold Cup – Viertelfinale am Samstag in Arlington/Texas: Panama – Katar 4:0 (1:0), Mexiko – Costa Rica 2:0 (0:0)