Panthers folgen Hurricanes in NHL ins Conference-Finale

Die Florida Panthers sind den Carolina Hurricanes in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in das Finale der Eastern Conference gefolgt. Dank eines 3:2-Auswärtserfolges nach Verlängerung am Freitag (Ortszeit) bei den Toronto Maple Leafs gewannen die Panthers die “best of seven”-Serie mit 4:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Nick Cousins nach 15:32 Minuten der Overtime.

In der regulären Spielzeit hatte Toronto noch ein 0:2 aufgeholt. Die Panthers stehen zum zweiten Mal nach 1996 im Finale der Eastern Conference. Damals erreichten sie das Stanley-Cup-Finale, verloren dieses gegen die Colorado Avalanche aber klar mit 0:4.

In der Western Conference gingen die Vegas Golden Knights in der Serie gegen die Edmonton Oilers zum dritten Mal in Führung. Sie gewannen ihr Heimspiel mit 4:3 und haben nun dank der 3:2-Führung zwei “Matchpucks” zum Einzug ins Conference Finale.

NHL-Ergebnisse vom Freitag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”):

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 2:3 n.V. Endstand in der Serie 1:4.

Western Conference: Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 4:3. Stand 3:2.