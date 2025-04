Papst-Tod: Italiens Serie A sagt Montag-Matches ab

Von: APA/Reuters

Italiens Fußball-Oberhaus, die Serie A, hat nach dem Tod von Papst Franziskus alle für Ostermontag angesetzten Spiele abgesagt. “Nach dem Tod Seiner Heiligkeit kann die nationale Profiliga Serie A bestätigen, dass die heutigen Ligaspiele der Serie A und der Primavera 1 verschoben wurden”, teilte die Liga in einer Erklärung mit. Ein neues Datum soll später bekannt gegeben werden. Vier Serie-A-Spiele sind betroffen, darunter Genoa – Lazio Rom sowie Parma – Juventus Turin.

Papst Franziskus, der ein bekennender Fußballfan war, war nach Angaben aus dem Vatikan am Montag in der Früh gestorben. Der aus Argentinien stammende Pontifex war 88 Jahre alt und hatte zu Jahresbeginn eine schwere beidseitige Lungenentzündung gehabt. Am Ostersonntag hatte Franziskus in Rom auf dem Petersplatz noch den Ostersegen “Urbi et Orbi” (“der Stadt und dem Erdkreis”) erteilt.