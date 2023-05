Paris Saint-Germain sperrt Messi, Superstar vor Abgang

Messi muss in den nächsten zwei Wochen zuschauen

Paris Saint-Germain hat Medienberichten zufolge Lionel Messi vereinsintern für zwei Wochen suspendiert und wird sich nach dieser Saison vom Fußball-Superstar trennen. Nach Angaben des in der Regel gut informierten Senders RMC und des Sportmagazins “L’Équipe” ist eine nicht abgesprochene Reise nach Saudi-Arabien der Grund.

Die Suspendierung gelte mit sofortiger Wirkung. Den Berichten zufolge darf der Weltmeister damit weder an Spielen noch am Training teilnehmen. Auch soll er in den zwei Wochen kein Gehalt bekommen. RMC schrieb, dass Messi im Rahmen seiner Tätigkeit als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien gereist war.

Am Abend berichtete L’Équipe, dass der Club entschieden hat, die Option auf eine Vertragsverlängerung verstreichen zu lassen. Messi war im Sommer 2021 vom FC Barcelona nach Paris gewechselt und hat laut dem Sportmagazin einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Saison unterschrieben. Daraus wird nun offenbar nichts.

Am Sonntag bei der 1:3-Niederlage gegen Lorient hatte Messi noch für PSG gespielt. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Weltmeisters nach Saudi-Arabien gegeben. Im Gespräch ist, dass Al-Hilal Messi ein Angebot gemacht haben soll.