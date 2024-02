Pariser Olympia-Medaillen mit Stück vom Eiffelturm

Den Athletinnen und Athleten winkt bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris in diesem Sommer ein besonderer Preis: Alle Medaillen enthalten ein kleines Stück des berühmten Eiffelturms. Das Organisationsteam sprach bei der Vorstellung der Abzeichen am Donnerstag von einem “Treffen des begehrtesten Objekts der Spiele mit dem Wahrzeichen Frankreichs und Paris'”. Designt wurden die Medaillen vom französischen Edeljuwelier Chaumet.

In ihrer Mitte tragen alle 5.084 Abzeichen 18 Gramm des Eiffelturms. Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde für die Pariser Weltausstellung gebaut und 1889 fertiggestellt. Während Renovierungsarbeiten im 20. Jahrhundert wurden laut Olympia-Organisatoren einige Teile vom Turm entfernt und sorgsam aufgehoben. Nun bekämen sie in den Medaillen ein zweites Leben.

Die Eisenplättchen haben die Form eines Sechseckes, das wegen der ähnlichen Form des Landes im Französischen auch als Synonym für Frankreich verwendet wird. Um das Eisen herum ist das Edelmetall der 9,2 Millimeter dicken und 85 Millimeter großen Medaillen wie in Strahlen geformt. Die Abzeichen wiegen zwischen 455 und 529 Gramm.

Die Olympischen Spiele in Paris werden vom 26. Juli bis zum 11. August ausgetragen. Die Paralympischen Spiele laufen vom 28. August bis zum 8. September.