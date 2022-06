Pattis U23-Italienmeisterin über 3000 m Hindernis

Florenz – Die Tierserin Katja Pattis hat sich am Sonntag bei den U20- und U23-Italienmeisterschaften in Florenz zur Italienmeisterin über 3000 m Hindernis gekürt. Gold holte auch die 4×100-m-Staffel des Athletic Club 96 Bozen.

Das Aushängeschild vom Südtirol Team Club, das an der Universität in Idaho studiert und erst vor wenigen Tagen aus den USA zurückgeflogen ist, ging in ihrer Paradedisziplin als Favoritin ins Rennen. Die 20-jährige Tierserin wurde den hohen Erwartungen gerecht und setzte sich im U23-Bewerb in guten 10:31.41 Minuten durch. Rang 2 ging an Ilaria Bruno in 10:33.56 Minuten, das Podest komplettierte Silvia Gradizzi (10:37.35).

Ganz oben aufs Siegertreppchen stieg auch die U23-Staffel des Athletic Club 96 Bozen. Die Talferstädter um Risan Bekteshi, Destiny Nkeonye, Leonardo Badolato und Lorenzo Ianes stoppten die Zeitmessung in 41.19 Sekunden, knapp vor Pro Patria Milano (41.20) und Sport Atletica Fermo (41.70). Sprinter Ianes wurde zudem über 200 m Dritter in 21.09 Sekunden, über 100 m kam er auf Platz 5.

Silber sicherte sich U23-Ass Linda Maria Pircher. Die Siebenkämpferin vom SV Lana kam mit neuer persönlicher Bestmarke von 5.157 Punkten auf Platz 2, den Sieg schnappte sich hingegen Marta Giovannini aus Livorno mit 5.392 Zählern. Die Drittplatzierte Teuta Cala brachte es auf 4.884 Punkte. Die Burgstallerin Pircher glänzte besonders im 100-m-Hürdenlauf sowie im Hochsprung.

In Florenz kamen sechs weitere Podestplatzierungen dazu. U23-Speerwerfer Jan Fragiacomo vom CSS Leonardo da Vinci wurde Siebter mit 58.02 m, bei den Damen belegte Marina Gazzotti den achten Rang. Platz 8 sicherte sich auch U23-Weitspringer Destiny Nkeonye mit 6.94 m. Der Bozner Hochspringer Alberto Masera überquerte 1.95 m, was am Ende zum neunten Platz reichte. Die Meraner Diskuswerferin Marie Gruber sowie die 4×400-m-Staffel des Athletic Club holten sich einen zehnten Rang.

Die Ergebnisse bei der U20- und U23-Italienmeisterschaft in Florenz:

U23 Herren

100m: 5. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 10.54

100m: 34. Leonardo Badolato (Athletic Club 96 Bozen) 11.04

200m: 3. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 21.09

400m Hürden: 18. Herrmann Ludescher (Athletic Club 96 Bozen) 57.03

400m Hürden: 24. Lorenzo Bocchio (Athletic Club 96 Bozen) 58.20

Weit: 8. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Bozen) 6.94

Hoch: 9. Alberto Masera (SV Lana) 1.95

Speer: 7. Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 58.02

Staffel 4x100m: 1. Athletic Club 96 Bozen (Risan Bekteshi, Destiny Nkeonye, Leonardo Badolato, Lorenzo Ianes) 41.19

Staffel 4x400m: 10. Athletic Club 96 Bozen (Lorenzo Bocchio, Herrmann Ludescher, Gabriele Sireus, Juan Martin Irsara) 3:30.39

U23 Damen

200m: 13. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 25.10

400m: 20. Federica Cavalli (Südtirol Team Club) 58.46

3000m Hindernis: 1. Katja Pattis (Südtirol Team Club) 10:31.41

Kugel: 10. Marie Gruber (SC Meran) 11.35

Diskus: 24. Marie Gruber (SC Meran) 32.44

Speer: 8. Marina Gazzotti (SG Eisacktal) 40.91

Siebenkampf: 2. Linda Maria Pircher (SV Lana) 5.157

Südtiroler glänzen bei Vergleichskampf

Am Wochenende fand in Trient der traditionelle Vergleichskampf mit dem Trentino statt. Die Südtiroler Nachwuchstalente konnten dabei voll überzeugen.

Neun Siege feierten die einheimischen U16-Athleten. Bei den Mädchen siegte Hanna Pichler über 300 m, die Bruneckerin Alex Schneider gewann den 80-m-Hürdenlauf. Hochspringer Lena Pascotto überquerte 1.55 m, Nora Dametto, auch sie vom Südtirol Team Club, war im Diskuswurf eine Klasse für sich. Zudem holte die Südtiroler 4×100-m-Staffel den ersten Platz.

Im 100-m-Hürdenlauf der Burschen setzte sich der Vinschger Hannes Kaserer durch, Weitspringer Maximilian Springeth brachte es auf 6.06 m. Siege feierten zudem Diskuswerfer Leo Masi sowie der Lananer Frederic Schöpf (Speer). Außerdem holte die Südtiroler Landesauswahl vier zweite sowie zwei dritte Plätze.

Die besten Ergebnisse der Südtiroler Athleten in Trient:

U16 Mädchen

80m: 2. Lea Perathoner (SG Eisacktal) 10.71

300m: 1. Hanna Pichler (Südtirol Team Club) 41.53

1000m: 6. Sofia Sambin (SC Meran) 3:18.15

80m Hürden: 1. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 12.66

Hoch: 1. Lena Pascotto (Südtirol Team Club) 1.55

Weit: 2. Ronja Hilber (SV Lana) 5.28

Diskus: 1. Nora Dametto (Südtirol Team Club) 25.79

Speer: 2. Sofia Zenoniani (SV Lana) 29.15

Staffel 4x100m: 1. Südtirol (Rebekka Adami, Lea Perathoner, Hanna Pichler, Ilaria Karbon) 51.55

U16 Burschen

80m: 2. Mattia Andreasi (CSS Leonardo da Vinci) 9.59

300m: 5. Tom Schluga (SSV Bruneck) 40.01

1000m: 5. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 2:46.44

100m Hürden: 1. Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 14.02

Hoch: 3. Simon Künig (SSV Bruneck) 1.61

Weit: 1. Maximilian Springeth (SAB) 6.06

Diskus: 1. Leo Masi (SAF Bolzano) 27.29

Speer: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 38.84

Staffel 4x100m: 3. Südtirol (Simon Zuech, Frederic Schöpf, Manuel Antonucci, Hannes Kaserer) 47.61

U14 Mädchen

60m (1. Gruppe): 4. Elena Gazzi (SAB) 9.58

60m (2. Gruppe): 2. Sarah Peroni (SAB) 8.79

600m (1. Gruppe): 1. Eva Schrott (SC Meran) 1:50.77

600m (2. Gruppe): 5. Sarah Peroni (SAB) 2:00.16

Hoch: 1. Sarah Peroni (SAB) 1.46

Weit (1. Gruppe): 3. Elena Gazzi (SAB) 3.91

Weit (2. Gruppe): 4. Eva Schrott (SC Meran) 4.01

Kugel (1. Gruppe): 1. Giulia Biolcati (SAB) 9.71

Kugel (2. Gruppe): 1. Sarah Peroni (SAB) 8.03

Vortex: 2. Elena Gazzi (SAB) 21.46

Gehen: 2. Anna Casarotto (SAB) 6:25.41

U14 Burschen

60m (1. Gruppe): 3. Stefano Rossi (SAB) 8.66

60m (2. Gruppe): 6. Leo Pedo (Südtirol Team Club) 8.81

60m Hürden: 2. Andrea Bassani (SAB) 9.64

600m (1. Gruppe): 4. Andrea Bassani (SAB) 1:47.95

600m (2. Gruppe): 3. Manuel Lorenzon (SAB) 1:45.51

Hoch: 2. Manuel Lorenzon (SAB) 1.48

Weit (1. Gruppe): 1. Stefano Rossi (SAB) 4.87

Weit (2. Gruppe): 1. Andrea Bassani (SAB) 4.79

Kugel (1. Gruppe): 1. Andrea Bassani (SAB) 11.00

Kugel (2. Gruppe): 2. Manuel Lorenzon (SAB) 10.33

Vortex: 1. Stefano Rossi (SAB) 51.36

Gehen: 1. Stefano Rossi (SAB) 6:16.90