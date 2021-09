Pele hat laut Krankenhaus Intensivstation verlassen

Fußball-Ikone Pele macht gesundheitlich Fortschritte und hat nach der Entfernung eines Dickdarm-Tumors laut Krankenhaus-Auskunft in Sao Paulo die Intensivstation verlassen. Demnach sei der 80-Jährige in gutem Zustand. Davor hatte seine Tochter Kely Nascimento gemeint, ihr Vater habe keine Schmerzen und sei in guter Stimmung. Pele sei “genervt, dass er nur Götterspeise essen kann, aber er wird das durchstehen!”

Pele, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento heißt, war in der Vorwoche in die Intensivstation des Albert-Einstein-Spitals gebracht worden. Zuvor war bei einem Routinecheck eine verdächtige Läsion entdeckt worden. Der frühere Torjäger leidet seit einigen Jahren an Hüftproblemen und kann sich nur mit Gehhilfen fortbewegen. Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie sind seine öffentlichen Auftritte noch seltener geworden.