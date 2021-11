Pentz statt Alexander Schlager in ÖFB-Kader nachnominiert

Patrick Pentz steht erstmals im Aufgebot der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 24-jährige Austria-Torhüter wurde für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele in Klagenfurt gegen Israel (12. November) und die Republik Moldau (15. November) anstelle des angeschlagenen Alexander Schlager nachnominiert. Der LASK-Keeper musste wegen Knieproblemen absagen, gab der ÖFB am Montag bekannt.

Zuvor hatte bereits Mittelfeldmann Konrad Laimer wegen muskulärer Beschwerden im Oberschenkel abgesagt. Für den Leipzig-Legionär nahm Teamchef Franco Foda keine Nachnominierung vor. Sein Kader, der am Montagnachmittag in Klagenfurt zusammentrifft, umfasst damit vorerst 24 Mann.

Pentz, der 2018/19 drei Einsätze in Österreichs U21 verzeichnet hatte, ist der dritte Torhüter nach Daniel Bachmann und Heinz Lindner. Bachmann war im ÖFB-Team zuletzt die Nummer eins, hat seinen Stammplatz beim englischen Premier-League-Club Watford in den vergangenen Wochen aber verloren. Foda wollte sich am Freitag noch nicht auf einen Schlussmann für die Partien gegen Israel und Moldau festlegen. Auch Schlager und Basel-Routinier Lindner schienen Optionen.