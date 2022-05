Pferderennen: Favoritensieg in Meran

Meran – “Don’t Dream” siegt im Preis Erste Hürden vor “More Than A Habit”. “Sopran Epicuro” überrascht im Preis Pietro Santoni. Vor zahlreichem Publikum endete das Hauptrennen des 1. Renntages in Meran mit einem Favoritensieg durch “Don’t Dream” (Jan Faltejsek). Der tschechische Wallach setzte sich mit einem starken Endspurt gegen den lange Zeit führenden “More Than A Habit” (D.Pastuszka) durch. Hinter den beiden belegte “Dream In Blu” (O Velek) aus dem Rennstall Aichner den dritten Rang.

Unter den 4-jährigen Hürdlern im Preis Pietro Santoni überraschte “Sopran Epicuro”. Der von Gaetano Volpe gerittene Wallach zeigte das beste Finish und ließ den Tschechen “Quartius” (J. Faltejsek) und der polnischen Stute “Karagana” keine Chance. Das einzige Cross Country des Tages ging an “Burrows Lane” (I. Cherchi). Der Wallach aus dem Rennstall von Paolo Favero verwies den Tschechen “Saint Joseph” (J. Faltejsek) auf den Ehrenplatz. Die Sprintprüfung der Haflingerpferde endete mit einem Sieg von “Annabel”. Die von Maria Innerhofer gerittene Stute setzte sich sicher vor “Aria” (j. Graf) und “Alpenrose” (s. Plattner) durch.

Von: sis