Polcanova bei Tischtennis-EM im Viertelfinale – Habesohn out

Sofia Polcanova hat bei der Tischtennis-Europameisterschaft in München ihr Achtelfinalspiel für sich entschieden. Die ÖTTV-Athletin setzte sich am Freitag mit 4:2 (10,-6,7,-6,11,7) gegen die Polin Natalia Partyka durch. Im Viertelfinale (Freitag, 19:10 Uhr) wartet ihre rumänische Doppelpartnerin Bernadette Szocs, mit der sie am Donnerstag Gold im Doppelbewerb geholt hatte.

Bei einem Erfolg hat Polcanova ihre dritte Medaille bei dieser Europameisterschaft sicher. “Ich bin fullfit, bin im Tunnel und kämpfe um eine Medaille”, sagte die 27-Jährige.

Daniel Habesohn zog unterdessen im 1/16-Finale der Herren gegen den deutschen Benedikt Duda mit 3:4 (-4,11,-8,-9,9,6,-7) den Kürzeren. Der Doppel-Europameister lag bereits mit 1:3 zurück, ehe er sich zurückkämpfte und einen Entscheidungssatz erzwang. In diesem behielt Duda die Oberhand. Mit Habesohn verabschiedete sich auch der letzte verbliebene Österreicher aus dem Bewerb.