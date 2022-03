Polcanova bei WTT-Turnier in Doha im Einzel-Achtelfinale out

Die oberösterreichische Tischtennis-Spielerin Sofia Polcanova ist am Dienstag beim WTT-Turnier in Doha im Achtelfinale ausgeschieden. Die Linzerin unterlag der japanischen Weltranglisten-41. Miyu Kato 1:3 (8,-9,-7,-10). Polcanova ist im Ranking aktuell 13. Später am Dienstag ist die 27-Jährige mit Daniel Habesohn im Mixed-Viertelfinale gegen die taiwanesischen Weltranglisten-Ersten Cheng Ching/Lin Yun engagiert.

Von: apa