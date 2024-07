Polcanova nach 4:0-Sieg gegen Szöcs im Einzel-Viertelfinale

Von: apa

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova (Nr. 15) steht beim olympischen Einzelturnier im Viertelfinale und ist damit noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Die Oberösterreicherin besiegte am Mittwoch Bernadette Szöcs (5) 4:0 (10,4,11,9) und stellte damit im Head-to-Head mit der Rumänin in der allgemeinen Klasse auf 4:0. Um den Einzug ins Semifinale geht es am Donnerstag gegen die auf Position zwei gesetzte Chinesin Chen Meng oder die Niederländerin Britt Eerland.