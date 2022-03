Polin Swiatek könnte ab 4. April neue Nummer 1 sein

Die Königin hat abgedankt und macht demnächst Platz für eine neue Thronfolgerin. Nach dem überraschenden Rücktritt von Ashleigh Barty wird schon bald eine neue Nummer 1 die Spitze der Tennis-Weltrangliste zieren, da sich Barty demnächst aus dem Ranking streichen lassen wird. Die größten Chancen dazu hat die Polin Iga Swiatek, die ab 4. April ganz oben stehen könnte.

Nach dem derzeit laufenden, zehntägigen WTA-1000-Turnier in Miami wird entweder Swiatek oder die Spanierin Paula Badosa die neue Nummer 1 sein. Die 20-jährige Swiatek, die 2020 die French Open gewonnen hat und diesjährige Halbfinalistin der Australian Open war, braucht nur noch einen Zweitrunden-Sieg am Freitag gegen die Schweizerin Viktorija Golubic (WTA-42.), um sich als erste Polin an die Spitze zu setzen.

Bei einer Niederlage könnte sie Badosa, die Nummer 6, mit dem Turniersieg noch überflügeln. Maria Sakkari (3), Barbora Krejcikova (4) und Aryna Sabalenka (5) haben keine Chance, weil sie vom letzten Jahr zu viele Punkte zu verteidigen haben (Sakkari und Sabalenka) respektive verletzt fehlen.