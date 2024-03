Polleres und Fasching in Linz noch mit Stockerplatzchance

Michaela Polleres und Bernd Fasching sind beim Judo-Grand Prix in Linz in der Finalsession ab 17.00 Uhr (live ORF Sport +) mit dabei und haben noch die Chance auf einen Stockerlplatz. Alle anderen Kämpferinnen und Kämpfer aus Österreich in den Samstag-Gewichtsklassen bis 73 und bis 81 kg (Männer) sowie bis 63 und 70 (Frauen) schieden vorzeitig aus. Darunter auch Lubjana Piovesana (bis 63), die Gewinnerin des Grand Slam von Baku verlor gleich ihren ersten Kampf.

In der Klasse bis 70 kg erreichte Polleres nach drei Siegen die Finalrunde, womit die Chance auf den Heimsieg am Leben ist. Sie bekommt es nun zunächst mit Maria Perez (PUR) zu tun. In der Kategorie bis 81 kg hat Fasching nach drei Siegen und einer Niederlage im Pool-Finale nun noch die Chance auf Platz drei, erster Gegner ist der Belgier Jarne Duyck.