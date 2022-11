Positive Schneekontrolle für Frauen-Slaloms in Levi

Nach den Absagen des Frauen-Riesentorlaufs in Sölden, der je zwei Abfahrten der Frauen und Männer in Zermatt/Cervinia und des jeweils einen Parallelrennens in Lech/Zürs gibt es gute Nachrichten für die alpinen Skirennläuferinnen. Die Schneekontrolle für die Weltcup-Slaloms der Frauen am 19./20. November in Levi (Finnland) fiel positiv aus. In Levi trainieren derzeit viele Nationen.

Von: apa