Positiver Dopingtest von Tennis-Star Halep bei US Open

Halep bei US Open positiv getestet

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Simona Halep ist wegen eines positiven Dopingtests bei den US Open im August vorläufig gesperrt worden. Der 31-jährigen Rumänin sei in A- und B-Probe die verbotene Substanz FG-4592 (Roxadustat) nachgewiesen worden, wie die Internationale Tennis-Integritätsagentur (ITIA) am Freitag bekanntgab. Der derzeitigen Nummer neun der Welt droht im Falle eines Schuldspruchs im laufenden Verfahren eine längere Sperre.

Die Gewinnerin der French Open 2018 und Wimbledon 2019 war heuer bei US Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden.