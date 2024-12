Preuß gewinnt Hochfilzen-Sprint, ÖSV-Athletinnen weit zurück

Von: apa

Die österreichischen Biathletinnen haben zum Auftakt des Heim-Weltcups in Hochfilzen einen Spitzenplatz klar verpasst. Beim Sieg der Deutschen Franziska Preuß im Sprint über 7,5 km am Freitag überzeugte die 21-jährige Weltcup-Debütantin Anna Andexer mit einem fehlerfreien Schießen und Platz 25 als beste ÖSV-Athletin. Knapp dahinter landeten Anna Gandler (27.) und Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser (34.). Preuß feierte trotz einer Strafrunde ihren zweiten Weltcupsieg.

Preuß, die erstmals seit 2.154 Tagen wieder am obersten Stockerl stand, gewann bei Traumwetter vor der Französin Sophie Chauveau (0/+7,7 Sek.) und Karoline Knotten (0/+10,1) aus Norwegen. Andexer war freilich überglücklich. “Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das so schaffe. Ich war so nervös. Ich kann es noch gar nicht ganz glauben, es ist mega”, sagte die 21-jährige Salzburgerin aus Saalfelden im ORF. Die Schwedin Elvira Öberg, beim Saisonstart in Kontiolahti dreimal auf dem Podium, kam nach vier Strafrunden zeitgleich mit Andexer auf Rang 25 ins Ziel.

Lauerstellung in Verfolgung

Das ÖSV-Trio befindet sich in der Verfolgung über 10 km am Samstag (12.15 Uhr) damit in Lauerstellung. Andexer geht mit einem Rückstand von 1:07,6 Min. ins Rennen. Gandler, die im Sprint den letzten Schuss danebensetzte, lag am Ende 1:09,3 Min. zurück. Hauser hatte nach zwei Strafrunden nach dem Liegendschießen einen Rückstand von 1:17,0 Minuten. “Gott sei Dank ist mir im Stehend der Nuller gelungen, sonst wäre es ein miserables Rennen gewesen. Ich bin ein bisschen traurig, es geht nicht so einfach da”, sagte Hauser.

Die Männer absolvieren ihren Sprint über 10 km am Freitag ab 14.20 Uhr. Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Hochfilzen stehen am Sonntag die Staffelrennen bei Frauen und Männern auf dem Programm.