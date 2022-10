Primavera 3 holt wertvollen Punkt in Modena

Bozen – Die älteste Jugendmannschaft der Weißroten spielt gegen die Canarini im FCS-Center 2:2-Remis, während sich die U17 nach anfänglicher Führung geschlagen geben muss – die U15 und die U16 unterliegen knapp den gleichaltrigen Teams von Udinese Calcio.

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol bleibt weiterhin ungeschlagen: im Rahmen des 3. Spieltags der „Primavera 3 – Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft spielen die Weißroten – nach dem torlosen Unentschieden zum Auftakt gegen Lecco sowie dem darauffolgenden Erfolg bei Piacenza – zuhause gegen Modena 2:2-Remis. Die Jungs unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic gehen kurz vor der Halbzeitpause dank des Kopfballtores von Kofler mit 1:0 in Front (43.), nach Wiederanpfiff drehen die Emiliani – mit einem erfahreneren Kader als die Weißroten am Start – durch Ori (53.) und Mordini (65.) zwischenzeitlich die Partie, ehe Uez den 2:2-Endstand markiert (81.).

FC SÜDTIROL – MODENA 2:2 (1:0)

FC SÜDTIROL: Harrasser, Balde (56. Cangert), Tschigg (78. Slemmer), Kofler, Sinn, Rottensteiner, Loncini, Buccella, Lechl (56. J. Milazzo) Uez, Tahiri (20. A. Milazzo)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Testa, Lantschner, Xhafa, Arman, Konci, Rabanser

Trainer: Zoran Ljubisic

MODENA: Guadalupi, Ounpuu (46. Gilioli), Pivetti, Mondaini (59. Crispino), Ori, Zanichelli, Lisanti (59. Furiato), Vaccari, Mordini, Ghilani (76. Irione), Mori (59. Paglia)

Auf der Ersatzbank: Leonardi, Shanableh, Baldini, Vicini, Pelloni, Fugallo

Trainer: Paolo Mandelli

SCHIEDSRICHTER: Cheikh Ahmadou Bamba (Cosmo Pisani & Francesko Lanaj)

TORE: 1:0 Kofler (43.), 1:1 Ori (53.), 1:2 Mordini (65.), 2:2 Uez (81.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Balde, Loncini, Mondaini, Ghilani, Paglia, Irione

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Fünfter Spieltag und fünfte Niederlage für die Jungs unter der Leitung von Mister Momi Hilmi, die Weißroten unterliegen in Como den Lariani mit 1:6 (1:3). Dabei geht der FCS in der 4. Minute durch Vranici in Führung, jedoch leiten die Tore von Mastromatteo, Testa und Mantovani die Partie noch vor der Halbzeit in andere Bahnen, ehe Mazzaglia (Doppelpack) und Macchetti nach dem Seitenwechsel alles klar machen.

COMO – FC SÜDTIROL 6:1 (3:1)

COMO: Cecchini, Mantovani (70. Samaden), Bobbo, Piras, Airaghi (70. Galeazzi), Pasquali, Bertagnon (75. Galafassi), Mazzaglia, Testa (60. Bernardi), Mastromatteo (60. Macchetti), Bignami

Auf der Ersatzbank: Pisoni, Rispoli

Trainer: Massimo Cicconi

FC SÜDTIROL: Tschoell, Hofer, Bahaj, Cacciatore (85. Meraner), Zejnullahu (62. Seibstock), Margoni, Buonavia (80. Fugaro), Sula, Stublla (80. Bazzanella), Vranici (80. Naffaa), Costa (80. Chanii)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Reng

Trainer: Mohamed Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Fabio Limonta (Ernesto Dell’Isola & Danilo Monopoli)

TORE: 0:1 Vranici (4.), 1:1 Mastromatteo (14.), 2:1 Testa (27.), 3:1 Mantovani (42.), 4:1 Mazzaglia (59.), 5:1 Macchetti (70.), 6:1 Mazzaglia (76.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Zejnullahu, Cecchini & Trainer Cicconi

Rote Karte – Sula (55.)

UNTER 16 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die Formation der U16 unter der Leitung von Mister Fabio Napoletani muss sich – nach der knappen Niederlage gegen Venezia zum Auftakt (2:3) und dem Remis gegen Inter (1:1) – im Rahmen des 3. Spieltags Udinese Calcio im FCS Center knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Als spielentscheidend erweist sich das Tor von Vinciati kurz nach Wiederanpfiff.

FC SÜDTIROL – UDINESE 0:1 (0:0)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Volcan, Kofler, Borgognoni (18. Del Pin, 60. Halili), Fontana, Lochner, Guarise (52. Fumai), Ceschini (41. Gobos), Pilara (52. Finotti), Brik, Mahlknecht

Auf der Ersatzbank: Bresolin, Annan, Bettini

Trainer: Fabio Napoletani

UDINESE: Mutavcic, Palma, Busolini, Landolfo, Polvar, Toffolo (59. El Bouradi), Baiutti, Orefice (46. Shpuza, 78. Ruggiero), Mardero (59. Scannapietro), Vinciati, Cosentino (46. Marello)

Auf der Ersatzbank: Kristancig, Magonara, Acampora

Trainer: Davide Berti

SCHIEDSRICHTER: Di Paolo (Meran)

TOR: 0:1 Vinciati (46.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Ceschini, Del Pin, Cosentino Shpuza, Palma, El Bouradi

UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die U15 weist den identischen Spielkalender wie die U16 auf und unterliegt dem gleichaltrigen Team von Udinese Calcio mit demselben Ergebnis – 0:1 (0:1). Im FCS Center gibt es für die Jungs von Mister Giampaolo Morabito somit die dritte Niederlage im dritten Spiel. Antonio Pirrò erzielt für die Bianconeri Friulani den goldenen Treffer des Tages.

FC SÜDTIROL – UDINESE 0:1 (0:1)

FC SÜDTIROL: Coco, Mantovani. Kostner (47. Benevento), Larcher, Bellesso (67. Melis), Marusiak, Lorubbio (57. Pajonk), Fahrner (57. Toccoli), Echcheikh, Constantini, Parpaiola (57. Palatiello)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Jusofovic, Fulterer, Greco

Trainer: Giampaolo Morabito

UDINESE: M.G. Pirrò. Fanin (66. Pressello), Ghiraldelli, Franceschetto, Maodus, De Paoli, Visintini (66. Gjergji), A. Pirrò, Antoniazzi (60. Di Lauro), Bottaro, Bottacin

Auf der Ersatzbank: Venuti, Plett, Bruno, Kequi, Bredic

Trainer: Massimo Mian

TOR: 0:1 A. Pirrò (4.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Toccoli, Benevento, Pirrò