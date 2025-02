PSG nach 3:0 bei Brest in Champions League vor Aufstieg

Von: apa

Paris St. Germain hat einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Fußball-Champions-League gemacht. Die Truppe von Coach Luis Enrique setzte sich am Dienstagabend im Play-off-Hinspiel gegen den französischen Ligue-1-Rivalen Stade Brest in Guingamp mit 3:0 durch und hat damit in der entscheidenden Partie am 19. Februar vor eigenem Publikum alle Trümpfe in der eigenen Hand. Nach einem 3:1 und 5:2 in der Liga entschied PSG damit auch das dritte Saisonduell klar für sich.

Den größten Anteil am fünften Pflichtspielsieg in Folge hatte Ousmane Dembele. Der 27-Jährige holte zuerst einen Elfmeter heraus. Pierre Lees-Melou wehrte Dembeles Schuss im Strafraum mit der Hand ab, den verhängten Strafstoß verwertete Vitinha (21.) souverän. Kurz vor dem Pausenpfiff ließen die Gastgeber Dembele unbedrängt in den Strafraum laufen und mit links abschließen, der Ball landete im kurzen Eck. In der 66. Minute machte der Stürmer mit etwas Glück seinen Doppelpack perfekt – diesmal mit rechts. Es war sein sechster Saisontreffer in der “Königsklasse”.

Brest hätte bei einem Stangen-Kopfball von PSG-Kapitän Marquinhos bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum (35.) zwischenzeitlich beinahe ausgeglichen. In der Folge treffen noch Manchester City und Real Madrid (ohne David Alaba), Sporting Lissabon und Borussia Dortmund (mit Marcel Sabitzer in der Startelf) sowie Juventus Turin und PSV Eindhoven aufeinander.