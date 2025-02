Puchner legt in Team-Kombi Grundstein für Medaille

Von: apa

Für Österreich ist die nächste Medaille bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm in Reichweite. In der neuen Teamkombi der Frauen erreichte Silbermedaillengewinnerin Mirjam Puchner Platz drei in der Abfahrt, nur 0,28 Sek. hinter der US-Amerikanerin Lauren Macuga (mit Paula Moltzan), Zweite war die Deutsche Emma Aicher (+0,23/Lena Dürr). Puchners Partnerin ist Katharina Liensberger, der die Aufgabe obliegt, im Slalom (13.15 Uhr/live ORF 1) die Medaille heimzufahren.

Abfahrtsweltmeisterin Breezy Johnson aus den USA landete auf Rang vier, Mikaela Shiffrin hat 0,51 Sek. aufzuholen. Cornelia Hütter folgte auf sechs, sie gab Katharina Huber 0,75 mit auf den Weg, sowie Stephanie Venier auf sieben, die das Packerl für Katharina Truppe mit 0,86 Sek. schnürte. Die Schweizerin Corinne Suter fasste vor der Fahrt von Slalom-Ass Camille Rast 1,04 Sek. aus. Die Paarung Christina Ager/Katharina Gallhuber hatte nach dem Speedteil bereits 2,37 Sek. ausgefasst.

“Wenn die Kathi zufrieden ist, passt das, dann ist sie auch motiviert, Gas zu geben. Ich bin froh, dass ich herunten bin und nicht am Nachmittag fahren muss”, meinte Puchner.