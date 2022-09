Pustertal holt sich mit fulminantem Derbysieg gegen den HCB den Titel

Bozen – Das letztes Vorbereitungsspiel vor Beginn der Meisterschaft in der Sparkasse Arena für das Rückspiel um den Alperia Cup ist für den HCB Südtirol Alperia alles andere als nach Plan verlaufen. Den Weißroten hätte nach dem 4:3 Sieg gegen den HC Pustertal in der Intercable Arena von letztem Donnerstag ein Ausgleich genügt, um den Pokal in die Talferstadt zu holen, es kam jedoch anders. Pustertal stahl den Weißroten mit einer geschlossenen mannschaftlichen Leistung, einer exzellenten Chancenauswertung und einem schier unüberwindbaren Torhüter, der mit einem Shutout glänzte, die Show und holte sich verdient den Pokal.

Coach Glen Hanlon standen dieselben Cracks wie im Hinspiel zur Verfügung, allerdings gesellte sich heute zu Di Perna, Harvey und Miceli auch noch der angeschlagene Mitch Hults. Das Tor hütete wieder Andy Bernard mit Frederic Cloutier als Backup.

Fazit des ersten Drittels: Bozen machte das Spiel, Bruneck die Tore. Bis zur zehnten Minute waren die Hausherren durchwegs im Angriffsdrittel der Pustertaler, ohne sich jedoch trotz einem Powerplay zwingende Torchancen herauszuspielen. Die Gäste hebelten die weißrote Abwehr zwei Mal mit überfallsartigen Gegenstößen aus: zuerst veredelte Ahl eine Kombination mit Roy und Archambault, dann schlug die erste Sturmreihe der Gelbschwarzen zum zweiten Mal mit dem Duo Ahl-Roy zu. Mantinger, Berger und Roy hatten den dritten Treffer auf der Schaufel, dieser gelang dann Newhouse bei einem Rebound des Bozner Goalies nach einem Schuss von Roy. Die Foxes taten sich im Abschluss schwer und die wenigen Schüsse verfehlten allesamt das Pusterer Gehäuse, in dem zusätzlich Sholl eine starke Vorstellung bot.

Im zweiten Abschnitt änderte sich wenig, Bozen fand gegen den gut gestaffelten Gegner kein Rezept, die Pässe und die Abschlüsse waren zu ungenau. Nach einem von Sholl abgelenkten Blueliner von Hults zog auf der Gegenseite Cianfrone vom Bullykreis einfach ab und überraschte Bernard auf der langen Ecke. Nach weiteren fünf Minuten erzielte Pustertal im Powerplay mit einer herrlich herausgespielten Puckstafette den fünften Treffer: die Scheibe kam von Roy über Andergassen zu Luchuk, der freistehend einnetzte. Nach diesem Treffer gab es bei Bozen einen Torhüterwechsel: für Bernard kam Cloutier. Das Match flachte nun aufgrund des Spielstandes ab, auch weil es jede Menge an Strafen für beide Seiten absetzte und so der Spielfluss unterbrochen wurde. Einzig Christian Thomas (MVP) hatte bei einem Konter eine gute Möglichkeit für die Hausherren, sein glasharter Abschuss verfehlte knapp das gegnerische Gehäuse.

Bozen machte zu Beginn des Schlussabschnittes Jagd auf den Ehrentreffer, vor allem bei einem Powerplay, Teufelskerl Sholl im Brunecker Kasten machte seinen Laden dicht und brachte die weißroten Angreifer fast zur Verzweiflung. Gazley (2x), Thomas und Frattin scheiterten der Reihe nach, den Rest des Drittels spulten beide Teams ohne Höhepunkte ab. Erwähnenswert wäre noch eine Matchstrafe gegen Valentine nach einem harten Check an Mantinger und der sechste Pustertaler Treffer durch einen harmlosen Weitschuss von Bardaro.

Für Frank und Co fällt nun am Freitag, 16. September, mit dem Spiel in der Sparkasse Arena (19:45 Uhr) gegen Liganeuling Bemer Pioneers Vorarlberg der Startschuss in die ICE Hockey League.

HCB Südtirol Alperia – HC Pustertal 0:6 (0:3 – 0:2 – 0:1)

Die Tore: 04:57 Filip Ahl (0:1) – 10:20 Marc-Olivier Roy (0:2) – 18:39 Ben Newhouse (0:3) – 23:14 Bryson Cianfrone (0:4) – 28:44 PP1 Aaron Luchuk (0:5) – 58:59 Anthony Bardaro (0:6)

Schiedsrichter: Lazzeri, Soraperra / Wiest, Pace

Zuschauer: 2.100