Qualifikant Rodionov in erster Stuttgart-Runde out

Für Österreichs aktuell bestplatzierten Tennisspieler ist am Dienstag in der ersten Runde des Rasen-Turniers in Stuttgart das Aus gekommen. Der 23-jährige Niederösterreicher, der sich mit zwei Siegen in der Qualifikation in den Hauptbewerb des mit insgesamt 769.645 Euro dotierten ATP-250-Events gekämpft hatte, unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics nach 2:26 Stunden mit 7:6(5),3:6,4:6.

Fucsovics ist auf Rasen kein unbeschriebenes Blatt, hatte er doch im Vorjahr in Wimbledon als erster Ungar seit 1948 das Viertelfinale erreicht (u.a. nach Siegen über Diego Schwartzman und Andrej Rublew). Erst Novak Djokovic hatte den Lauf des heute 30-Jährigen gestoppt.

Rodionov wird damit im ATP-Ranking an Boden verlieren, auch seine Position als bester ÖTV-Spieler. Denn im Vorjahr hatte er in Stuttgart erstmals in seiner Karriere ein Halbfinale auf der Tour erreicht, diese Punkte fallen ihm nun aus der Wertung. Er wird vom 129. Rang zumindest auf Platz 153 durchgereicht.