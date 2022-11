Radsport: Tour of the Alps 2023 vom Alpbachtal nach Bruneck

Tour of the Alps

Die 46. Ausgabe der Tour of the Alps umfasst vom 17. bis 21. April 2023 fünf Etappen über gesamt 752,6 km und knapp 15.000 Höhenmeter. Das wurde am Freitag in Mailand präsentiert. Die Route führt von Rattenberg im Tiroler Alpbachtal nach Südtirol bis Bruneck. Zwei Bergankünfte sind eingeplant, auch ein ÖRV-Nationalteam wird antreten. Titelverteidiger ist der Franzose Romain Bardet. Der eben erst zurückgetretene Italiener Sonny Colbrelli fungiert als Rundfahrt-Botschafter.