Radsport: Ziel der Tour of the Alps 2022 in Lienz

Die Tour of the Alps 2022 führt vom 18. bis 22. April von Cles im Trentino nach Lienz. Das gaben die Organisatoren der traditionell von zahlreichen Assen als Vorbereitung auf den Giro d’Italia genutzten Radrundfahrt am Freitag in Mailand bekannt.

Nach drei Etappen auf italienischem Gebiet geht am vorletzten Tag nach Österreich. Der vierte Abschnitt über 142 km wird im Südtiroler Niederdorf gestartet und endet nach einem Kärnten-Abstecher durch das Lesachtal mit einer Bergankunft im Osttiroler Kals am Großglockner. Am Schlusstag mit Start und Ziel in Lienz stehen auf 116 km unter anderem die Pustertaler Höhenstraße auf dem Programm.