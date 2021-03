Raffl schlittert mit Flyers bei Islanders in 1:6-Debakel

Drei Tage nach dem 0:9 bei den New York Rangers sind die Philadelphia Flyers am Samstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) bei den New York Islanders in ein 1:6-Debakel geschlittert. Am Donnerstag hatte das Team des Kärntners Michael Raffl ebenfalls auswärts gegen die Islanders noch 4:3 gewonnen. Diesmal ging es schnell in die andere Richtung, die Gastgeber führten bereits nach 16 Minuten 4:0. Die Flyers haben damit sechs ihrer vergangenen neun Spiele verloren.

Die Rangers hingegen siegten erneut, und zwar beendeten sie mit einem 3:1 in Washington eine über sieben Partien gegangene Siegesserie der Capitals.

Ergebnisse NHL vom Samstag: New York Islanders – Philadelphia Flyers (mit Michael Raffl) 6:1, New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins 1:3, Florida Panthers – Nashville Predators 2:0, Colorado Avalanche – Minnesota Wild 6:0, Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks 4:1, Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets 2:3 n.P., Detroit Red Wings – Dallas Stars 0:3, Montreal Canadiens – Vancouver Canucks 5:4 n.P., Toronto Maple Leafs – Calgary Flames 2:0, Washington Capitals – New York Rangers 1:3, Anaheim Ducks – Arizona Coyotes 1:5, San Jose Sharks – St. Louis Blues 2:5, Edmonton Oilers – Winnipeg Jets 4:2