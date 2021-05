Raffl startet mit Washington erfolgreich ins NHL-Play-off

Michael Raffl ist mit seinen Washington Capitals erfolgreich in das Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet. Einer der Matchwinner am Samstag beim 3:2 nach Verlängerung gegen die Boston Bruins war der bald 40-jährige Ersatz-Tormann Craig Anderson, der in seinem ersten Play-off-Spiel seit Mai 2017 den ab Minute 14 verletzten Tschechen Vitek Vanecek ersetzte. Anderson parierte 20 von 21 Schüssen. Der Siegtreffer gelang Nic Dowd.

Im Einsatz stand damit der Dreier-Goalie. Einser-Tormann Ilja Samsonow wurde zwar Samstag wieder von der Covid-19-Protokoll-Liste der NHL gekommen, kam aber nicht zum Einsatz. Der Villacher Raffl spielte zum Auftakt der “best of seven”-Serie 16:14 Minuten und blieb ohne Scorerpunkt. Der wieder fitte russische Superstar Alexander Owetschkin steuerte ein Assist bei. Das nächste Spiel findet am Montag erneut in Washington statt.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Samstag (1. Runde, “best of seven”):

East Division: Washington Capitals (mit Raffl) – Boston Bruins 3:2 n.V. (Stand 1:0)

