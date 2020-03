Raffl-Tor bei Sieg der Philadelphia Flyers

Flyers feierten achten Sieg in Folge

Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl haben am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) ihre Siegesserie fortgesetzt. Die Flyers feierten mit einem 4:1 gegen die Carolina Hurricanes ihren achten Sieg in Folge. Raffl traf im Wells Fargo Center im zweiten Drittel zum 2:0. Insgesamt verzeichnete er 12:29 Minuten Eiszeit.