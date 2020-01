Raffl trifft bei 4:3-Overtime-Sieg von Philadelphia

Raffl brachte Flyers in Führung

Ein Tor hat Michael Raffl am Mittwoch zum 4:3-Sieg nach Verlängerung der Philadelphia Flyers gegen die St. Louis Blues in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL beigetragen. Der Villacher erzielte die 2:1-Führung und wurde zum drittbesten Spieler der Partie gewählt. Raffl erhielt mit 17:31 Minuten Eiszeit die zweitmeiste in dieser Saison, der 31-Jährige hält nun bei fünf Saisontoren.

Jakub Voracek besiegelte schließlich in der Overtime den Erfolg über den Stanley-Cup-Sieger, der zuletzt neun Heimsiege hintereinander gefeierte hatte. Nach dem dritten Sieg in den jüngsten vier Spielen, allesamt gegen Top-Teams, liegen die Flyers in der Tabelle der Eastern Conference auf Rang acht, der einen Platz im Play-off bedeuten würde.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch: St. Louis Blues – Philadelphia Flyers (1 Tor Raffl) 3:4 n.V., Montreal Canadiens – Chicago Blackhawks 1:4