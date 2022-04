Raiffeisen Beachcup 2022, es geht wieder los!

Bozen – Der Sommer steht vor der Tür und die Vorbereitungen für den Raiffeisen Beachcup 2022, Südtirols reisendes Beachvolleyballturnier, sind in vollem Gange. Während des Winters hat die technische Organisation des SSV Bruneck Volleyball, in Zusammenarbeit mit dem SV Lana, US La Ila und dem ASV Tramin, die Ärmel hochgekrempelt und ist bereit für eine neue Sommersaison voller Turniere.

Beachvolleyball wird bei jungen Menschen in der Region immer beliebter und der Raiffeisen Beachcup 2022 gibt unseren Talenten die Möglichkeit sich in hochrangigen Turnieren zu messen. Als Beweis für das immer höher werdende Niveau unserer jungen Talente gewannen die Jungs des SSV Bruneck Volleyball, Hanni Theo, Seeber Peter, Burgmann Michael und Gröber Markus, am 2. und 3. April in Prato Nevoso den Titel “Italienische Snowvolley-Meister” bei den erstmals ausgetragenen italienischen Meisterschaftsfinals.

Der Raiffeisen Beachcup ist mit fünf Etappen an verschiedenen Orten in Südtirol. Die Fans des Sports können an den Turnieren in Tramin, Olang, St. Kassian, Lana und Bruneck teilnehmen.

Die erste Etappe findet am 11. und 12. Juni in Tramin statt und wird vom ASV Tramin ausgerichtet. Der Samstag ist den Kategorien Männer und Damen gewidmet, der Sonntag den Kategorien U14 und U16.

Die zweite Etappe findet am 25. und 26. Juni in Olang statt, Gastgeber ist der SSV Bruneck Volleyball. Der erste Tag ist der Mixed-Kategorie gewidmet, der zweite der U13 und U15.

St. Kassian wird Schauplatz der dritten Etappe. Das reine Damenturnier wird am 9. und 10. Juli ins Gadertal stattfinden, Gastgeber ist US La Ila. Am Samstag werden die U16 antreten, am Sonntag sind die U14 und die Damen an der Reihe.

Die vierte Etappe, die nach dem großen Erfolg des letzten Jahres erneut bestätigt wurde, wird am 23. und 24. Juli vom SV Lana auf den berühmten Feldern der gleichnamigen Stadt ausgerichtet. Männer, Damen und U16 spielen am Samstag, die U12, U14 und U18 am Sonntag.

Das Finale des Turniers, bei dem auch der Titel des Landesmeisters vergeben wird, findet wie immer in Bruneck auf den sechs vom SSV Bruneck Volleyball zur Verfügung gestellten Spielfeldern statt. Der Termin ist der 13. und 14. August. Alle Kategorien des Turniers werden antreten: Samstag: Männer, Damen und U16; Sonntag: U12, U14, U18.

Dies und vieles mehr erwartet die Beachvolleyball-Fans in diesem Sommer. Es beginnt sofort in der zweiten Juniwoche, die Anmeldeverfahren sind unter www.beachcup.it zu finden. Alle Athleten, Sponsoren und Fans finden weitere Informationen und Neuigkeiten auf facebook.com/beachcup oder auf Instagram: @raiffeisen_beachcup.

Der Raiffeisen Beachcup Vorstand unterstützt alle Aktivitäten rund um den Volleyball. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen, Werbung und Unterstützung auch für Ihre Amateurturniere wünschen. Wir sind bereit für eine weitere großartige Beachvolleyball-Saison!