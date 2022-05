Dietenheim – Bei bestem Ranggelwetter wurde am Sonntag, 15. Mai 2022 im Volkskundemuseum in Dietenheim im Rahmen des internationalen Museumstages ein VSS/Raiffeisen Preisranggeln veranstaltet. Den rund Tausend Besuchern und Zuschauern wurde dabei Ranggelsport vom Feinsten präsentiert.

Südtiroler Rangglervereine sind vergangenes Wochenende zum VSS-Preisranggeln zusammengekommen und haben den Zuschauern und Besuchern des Volkskundemuseums in Dietenheim den Brauchtumssport Ranggeln präsentiert. Dabei lieferten sich besonders die Nachwuchsranggler spannenden Kämpfe und begeisterten alle Anwesenden.

„In diesem Jahr können wir regelmäßig Ranggel-Turniere in Südtirol veranstalten und können so unseren Nachwuchsrangglern eine Möglichkeit bieten sich mit Gleichgesinnten zu messen“, so der VSS-Referent für Ranggln Markus Wolfsgruber. Bereits Ende April 2022 wurde zum Start der Saison ein VSS/Raiffeisen Ranggl-Trainingscamp in Terenten veranstaltet, bei dem sechs bis 18-jährige Ranggler sich miteinander austauschen und gemeinsam trainieren konnten.

Beim VSS/Raiffeisen Preisranggeln in Dietenheim gab es folgende Ergebnisse:

 Schüler bis 6 Jahre:

1. Röd Simon (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

2. Stocker Mathias (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

3. Tasser Noah (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

 Schüler bis 8 Jahre:

1. Weger Eliah (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

2. Weger Simon (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

3. Gufler Liam (Rangglverein Passeier)

 Schüler bis 10 Jahre:

1. Kaiser Luis (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

2. De Bastieni Toni (Rangglverein Passeier)

3. Oberkofler Simon (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

4. Niederbrunner Florian (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

 Schüler bis 12 Jahre:

1. Hofer David (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

2. Unterkalmsteiner Martin (Rangglverein Passeier)

3. Oberhollenzer Johannes (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

4. Pichler Johannes (Rangglverein Passeier)

 Schüler bis 14 Jahre:

1. Egger Andy (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

2. Voppichler Alex (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

3. Stocker Markus (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

4. Oberhollenzer Moritz (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

 Jugend bis 18 Jahre:

1. Oberkofler Stefan (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

2. Watschinger Aron (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

 Allgemeine Klasse 4:

1. Wolfsgruber Markus (Rangglerclub Rodeneck)

2. Wolfsgruber Martin (Rangglerclub Rodeneck)

3. Stocker Stefan (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)

 Hagmoar:

1. Wolfgruber Martin (Rangglerclub Rodeneck)

2. Wolfgruber Markus (Rangglerclub Rodeneck)

3. Stocker Stefan (Ranggelverein Tauferer-Ahrntal)