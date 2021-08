Rapid verpflichtet Verteidiger Aiwu von Admira

Kurz vor Ende der Transferfrist hat sich Fußball-Bundesligist Rapid mit Emanuel Aiwu von Ligakonkurrent Admira verstärkt. Wie die Wiener am Montagabend mitteilten, unterzeichnete der 20-jährige Innenverteidiger einen Dreijahresvertrag bis 2024. Der sechsfache ÖFB-U21-Teamspieler ist nach Kevin Wimmer, Marco Grüll, Robert Ljubicic und Jonas Auer die fünfte Sommer-Verpflichtung der Hütteldorfer. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Am Wochenende noch hatte Aiwu nach acht Jahren bei der Admira und fünf Toren in 89 Pflichtspielen für die Profis für Unruhe gesorgt. Wenige Stunden vor dem Spiel gegen Sturm Graz hatte er Trainer Andreas Herzog mitgeteilt, er sei nicht imstande zu spielen, weil ihm einige Angebote vorlägen. Nun zeigte er sich in einer Aussendung von Rapid “überglücklich. Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen waren von Anfang an sehr gut, deshalb musste ich auch nicht lange über diesen Wechsel nachdenken.”

Rapids Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic freute sich nicht zuletzt über den Nachschub an jungen Kräften mit Potenzial. “Nach unseren bisherigen Transfers in diesem Sommer freue ich mich sehr, dass wir mit Emanuel Aiwu einen weiteren hoch talentierten österreichischen Spieler verpflichten konnten. Trotz seines jungen Alters konnte er schon sehr viel an Erfahrung in der österreichischen Bundesliga sammeln, ist zudem ein defensiv variabel einsetzbarer Spieler.” Trainer Dietmar Kühbauer erklärte, dass man Aiwu “schon lange am Radar” gehabt habe.