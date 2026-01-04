Aktuelle Seite: Home > Sport > Rast biegt Shiffrin bei Slalom-Show in Kranjska Gora
Rast bezwingt Shiffrin am Podkoren

Rast biegt Shiffrin bei Slalom-Show in Kranjska Gora

Sonntag, 04. Januar 2026 | 13:23 Uhr
Rast bezwingt Shiffrin am Podkoren
APA/APA/AFP/JURE MAKOVEC
Schriftgröße

Von: apa

Camille Rast hat das Double in Kranjska Gora perfekt gemacht. Einen Tag nach ihrem Premierensieg im Riesentorlauf legte die Slalom-Weltmeisterin in beeindruckender Manier im Torlauf ihren insgesamt vierten Sieg im Ski-Weltcup nach. Als Halbzeitführende hielt die Schweizerin der Attacke von Seriensiegerin Mikaela Shiffrin (+0,14 Sek.) stand. Die US-Ski-Ikone wurde damit nach sechs Slalom-Siegen in Folge wieder bezwungen. Das Duo bewegte sich am Podkoren in einer eigenen Liga.

Die drittplatzierte Wendy Holdener lag bereits 1,83 Sekunden zurück. Katharina Truppe wurde Fünfte (+2,20) und bleibt damit die Konstante aus österreichischer Sicht. Erst vor einer Woche war die Kärntnerin am Semmering Fünfte geworden.

