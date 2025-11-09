Real kommt bei Rayo Vallecano nicht über 0:0 hinaus

Von: apa

Real Madrid ist mit David Alaba auf der Ersatzbank im Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Der Außenseiter aus der Madrider Vorstadt brachte den Favoriten mehrmals in Bedrängnis. Real hatte zwar Chancen auf den Sieg, insgesamt zeigte die Elf von Trainer Xabi Alonso aber eine enttäuschende Vorstellung. Bei Rayo blieb Real damit im vierten Jahr in Folge ohne ein Erfolgserlebnis.

Spaniens Rekordmeister wird dennoch als Spitzenreiter von La Liga in die Länderspielpause gehen. Barcelona hatte im Abendspiel bei Celta Vigo die Chance, den Rückstand zu verkürzen.