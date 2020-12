Real Madrid 2:0-Sieger gegen Gladbach, das ebenfalls jubelte

Real Madrid hat die Schreckensvision des erstmaligen Aus in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League abgewendet. Der spanische Rekordmeister schlug Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend klar mit 2:0 und schloss damit die Chaos-Gruppe B sogar als Erster vor den Deutschen, Schachtar Donezk und Inter Mailand ab. Alle drei Vertreter der deutschen Bundesliga – Bayern, Dortmund und Gladbach – schafften somit den Aufstieg ins Achtelfinale.

In der Salzburg-Gruppe A gewann Gruppensieger Bayern gegen Lok Moskau glanzlos 2:0. Niklas Süle (62.) nach einem Eckball per Kopf und Eric Maxim Choupo-Moting (80.) traten für den deutschen Serienmeister als Torschützen in Erscheinung. Für die Bayern, bei denen David Alaba eine Pause bekam, war es der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Linksverteidiger Alphonso Davies gab nach mehrwöchiger Pause aufgrund eines Bänderrisses im Knöchel ein Comeback.

In Madrid traf Karim Benzema (9., 31.) doppelt für Real, das gegen die Borussen mit Stefan Lainer in der Starformation von Anfang an das Spiel bestimmte. Valentino Lazaro wurde mit Wiederbeginn nach der Pause eingewechselt. Aber auch mit dem ÖFB-Teamspieler bekamen die Deutschen, die insgesamt abgekämpft und ideenlos wirkten, keinen Zugriff. Hannes Wolf kam in der 85. Minute noch in die Partie.

Die Gladbacher konnten sich bei den Protagonisten im zweiten Match Inter und Schachtar bedanken, dass sie in der K.o.-Phase der Champions League weitermachen dürfen. Mit dem 0:0 im Giuseppe-Meazza-Stadion war nämlich keinem gedient außer den “Fohlen” vom Niederrhein. Die Ukrainer steigen allerdings in die Europa League um, während Inter sich ab nun ganz auf die italienischen Bewerbe konzentrieren darf.

In der Gruppe C waren Manchester City und der FC Porto als Aufsteiger bereits fix, Platz drei sicherte sich dank Schützenhilfe Olympiakos Piräus. Die Griechen unterlagen zwar zu Hause Porto 0:2, weil Gruppensieger ManCity einen 3:0-Erfolg gegen Olympique Marseille feierte, blieben sie aber vor den punktegleichen Franzosen. Manchester überstand die Gruppenphase wie Bayern mit fünf Siegen und nur einer Niederlage. Ferran Torres (48.), Sergio Aguero (77.) und Raheem Sterling (90.) trafen für das Team von Trainer Pep Guardiola.

In der Gruppe D holte sich Atalanta Bergamo hinter Liverpool das zweite Aufstiegsticket. Die Italiener setzten sich bei Ajax Amsterdam dank eines späten Treffers von Luis Muriel (85.) mit 1:0 durch und hielten die Niederländer vier Zähler auf Distanz. Die mussten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Ryan Gravenberch (79.) in Unterzahl beenden. Liverpool hatte den Gruppensieg schon zuvor in der Tasche. Schlusslicht Midtjylland verabschiedete sich im Heimspiel gegen die “Reds” mit einem 1:1 und Achtungserfolg aus der “Königsklasse”. Nach einem Blitztor von Mohamed Salah (1.) gelang für die Dänen Alexander Scholz (62./Elfmeter) der Ausgleich.