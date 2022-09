Real Madrid bezwingt Betis im La-Liga-Schlager 2:1

Real Madrid hat am Samstag den Fußball-Schlager in Spanien gegen Betis Sevilla daheim mit 2:1 (1:1) gewonnen. Im Duell zweier bisher ungeschlagener Teams brachte Vinicius Junior den spanischen Meister früh in Führung (9.), ÖFB-Star David Alaba lieferte dafür die Vorlage mit einem langen Ball. Sergio Canales glich wenig später für die Andalusier aus (17.), bevor Rodrygo in der zweiten Hälfte Real zum verdienten Sieg schoss (65.). Auch Barcelona siegte.

Die Katalanen feierten beim FC Sevilla einen sicheren 3:0-(2:0)-Erfolg. Neben Raphina (21.) und Eric Garcia (50.) traf erneut Stürmerstar Robert Lewandowski (36.) für seinen neuen Verein. Es war bereits der fünfte Saisontreffer für den Polen im vierten Spiel. Real Sociedad und Atletico Madrid trennten sich unterdessen 1:1 (0:1).

Die Tabellenführung hat Real Madrid inne, die Königlichen halten nach vier Spielen bei einer makellosen Bilanz von vier Siegen und zwölf Punkten. Zwei Zähler dahinter befindet sich Erzrivale Barcelona auf Rang zwei vor Betis, das neun Zähler auf dem Konto hat.