Real Madrid nach 3:0 gegen Cadiz knapp vor Meistertitel

Real Madrid hat sich zumindest für ein paar Stunden in der spanischen Fußball-Meisterschaft um 14 Zähler von Verfolger FC Barcelona abgesetzt. Der überlegene LaLiga-Tabellenführer gab sich ohne den am Knie verletzten ÖFB-Star David Alaba beim Heim-3:0 gegen Abstiegskandidat Cadiz keine Blöße und machte damit den nächsten Schritt zum 36. Meistertitel der Club-Geschichte. Der wäre schon am Samstagabend Realität, sollten die Katalanen bei Girona (ab 18.30 Uhr) nicht gewinnen.

Für Real trafen Brahim Diaz (51.), Jude Bellingham (68.) und Joselu (93.) nach dem Seitenwechsel. Tormann Thibaut Courtois gab elf Monate nach seinem Kreuzband- und Meniskusriss sein Comeback. Die “Königlichen” tankten damit weiteres Selbstvertrauen vor dem Rückspiel gegen Bayern München am Mittwoch im Champions-League-Halbfinale. Die erste Partie hatte mit einem 2:2-Unentschieden geendet. Alaba steht vor seinem zweiten Meistertitel im Real-Dress nach jenem in seiner ersten Saison beim spanischen Rekordmeister in der Saison 2021/22.