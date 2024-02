Real Madrid verteidigt Tabellenführung mit 2:0 bei Getafe

Real Madrid hat mit dem sechsten Sieg in Serie die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga verteidigt. Die “Königlichen” setzten sich am Donnerstagabend ohne den verletzten ÖFB-Star David Alaba dank eines Doppelpacks von Joselu (14., 56.) mit 2:0 (1:0) beim Stadtrivalen Getafe durch. Der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti auf Verfolger Girona beträgt nach 22 Runden weiter zwei Punkte, Atletico Madrid und der FC Barcelona liegen zehn Zähler zurück.

Von: apa