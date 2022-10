Red Bull fixiert Konstrukteurs-WM mit Verstappen-Sieg

Am Tag nach dem Bekanntwerden des Ablebens von Eigentümer Dietrich Mateschitz hat Red Bull Racing den fünften Konstrukteurstitel in der Formel-1-WM fixiert. Weltmeister Max Verstappen gewann am Sonntag in Austin den Grand Prix der USA trotz eines groben Patzers beim Boxenstopp vor Mercedes-Star Lewis Hamilton und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Mit seinem 13. Saisonsieg stellte Verstappen auch die Jahres-Bestmarke von Michael Schumacher und Sebastian Vettel ein.

Der erste RB-Triumph in der Teamwertung seit 2013 war nur noch Formsache gewesen. Um die ohnehin minimale Chance am Leben zu halten, hätte Ferrari in Texas 19 Punkte mehr als die “Bullen” holen müssen. Doch nach der Strafrückversetzung von Leclerc schied der aus Pole Position gestartete Carlos Sainz schon in der ersten Runde aus. Vielmehr reduzierte Mercedes mit Hamilton und dem fünftplatzierten George Russell den Rückstand auf Ferrari und spitzt drei Rennen vor dem Saisonende wieder auf Platz zwei.

Vor dem Start würdigte die Formel 1 Mateschitz’ Verdienste mit einer Applausminute. “Lasst uns Dietrich gedenken und ihn heute stolz machen”, funkte Pierre Gasly vom RB-Zweitteam AlphaTauri auf der Aufwärmrunde. Der Quali-Zweite Verstappen gewann danach den Start, während für Sainz das Worst-Case-Szenario eintrat: George Russell im Mercedes drehte das rote Auto von der Strecke. Sainz schied aus, Russell wurde mit einer Fünfsekundenstrafe bedacht.

Ganz vorne fuhr Verstappen auf und davon. Als größter Kontrahent des Niederländers offenbarte sich in der ersten Phase wie schon im Qualifying der Wind, der ein sich ständig änderndes Fahrverhalten einforderte.

Für eine Schrecksekunde sorgten kurz vor Rennhalbzeit die künftigen Teamkollegen Lance Stroll und Fernando Alonso mit einem Auffahrunfall, der wesentlich schlimmer hätte enden können. Alonsos Alpine-Wagen war über Strolls Hinterreifen aufgestiegen. Die Szene resultierte “nur” im Ausfall des unverletzten Stroll und vielen herumliegenden Teilen auf dem Circuit of the Americas.

Ein völlig verunglückter Verstappen-Boxenstopp (11,1 Sekunden) – vorne links klappte der Reifenwechsel nicht – schrieb die Geschichte des Rennens neu. “Wunderschön”, hatte der plötzlich ins Hintertreffen geratene Weltmeister nur noch Sarkasmus für seine ansonsten oft fehlerfreie Boxencrew übrig. Angesichts von sechs Sekunden Rückstand auf Hamilton fuhr Verstappen fortan mit den Messern zwischen den Zähnen. Leclerc schnappte er sich im dritten Versuch, Hamilton in einer heuer selten gesehenen Auflage einstiger Duelle sechs Runden vor dem Ende.

Schon kommenden Sonntag in Mexiko hat der nun 33-fache GP-Sieger Verstappen den ersten von drei Matchbällen auf den alleinigen Rekord in einer Saison. Während Schumacher (2004) bei seinen 13 Erfolgen damals aber nur 18 Saisonrennen hatte, sind es bei Verstappen 18 Jahre später vier Gelegenheiten mehr.