Regen als Spielverderber für Sabalenka, Rybakina in Cancun

Der Regen hat dem Geschehen bei den WTA Finals am Donnerstag in Cancun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das entscheidende Duell in der Gruppe A zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina konnte nicht zu Ende gespielt werden. Sabalenka, die Nummer eins der Tennis-Welt, lag nach gewonnenem Startsatz (6:2) im zweiten Durchgang bei Aufschlag Rybakina 3:5 hinten, als das Match abgebrochen werden musste.

Die Siegerin dieses Duells wird den zweiten Platz in der Gruppe belegen und das Ticket für das Halbfinale erhalten. Die Partie soll am späten Freitagnachmittag mexikanischer Zeit fortgesetzt werden.

Jessica Pegula, die nach Siegen gegen die Belarussin und die Kasachin als Gruppensiegerin feststand, hatte sich zuvor im ersten Einzelspiel des Tages nicht lange bitten lassen. Die US-Amerikanerin besiegte die Griechin Maria Sakkari in 80 Minuten mit 6:3,6:2 und beendete die Vorrunde ungeschlagen.