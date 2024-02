Reitshammer bei Doha-WM im Rückenvorlauf out

Bernhard Reitshammer ist am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Doha im Vorlauf über 50 Rücken als 31. in der Zeit von 26,33 Sek. ausgeschieden. In der Finalsession ab 17.00 Uhr MEZ (live ORF Sport +) schwimmt Simon Bucher über 100 m Delfin um eine Medaille (17.42). Am Sonntag geht es über 4 x 100 Lagen für den OSV dann noch um einen Olympia-Quotenplatz, mit dabei sind Reitshammer, Bucher, Valentin Bayer und Heiko Gigler.

Von: apa