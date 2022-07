Rennen ein voller Erfolg

Aldein – Der „Trial Park Winkl“ in Aldein war am Wochenende Schauplatz des vierten Laufs zur Trial-Nord-Ost-Trophäe 2022.

Die Veranstaltung, an der knapp 80 Piloten teilnahmen, war ein voller Erfolg. Organisiert wurde das Rennen vom Trial Team Südtirol. Die Fahrer der Erwachsenen-Klasse mussten acht Kontrollzonen drei Mal befahren, die Minitrial-Fahrer nur sechs Zonen, mussten diese aber ebenfalls drei Mal bewältigen.

Um die 30 lokalen Athleten waren in Aldein am Start, gleich acht von ihnen schafften den Sprung aufs Podest. Luca und Fabio Anastasi Vavvessi, beide vom Motoclub Neumarkt, feierten die einzigen zwei Südtiroler Tagessiege. Luca setzte sich mit 56 Strafpunkten in der Minitrial-Mono-Klasse durch, Fabio stand hingegen in der Vintage-Kategorie ganz oben. Das Aushängeschild vom MC Neumarkt verwies Teamkollege Giorgio Giordano auf den zweiten Platz. Die junge AldeinerinLaia Pichler belegte in der Minitrial-Entry-Klasse den zweiten Rang mit sechs Strafpunkten, hinter Sieger Tony Viero aus dem Veneto. Dritter wurde Nathan Pichler, ebenfalls vom TT Südtirol. Marc Laimer kam auf dem dritten Platz in der Minitrial-A-Kategorie.

Bei den TR5 war Tiziano Girelli nicht zu schlagen, Rang 2 schnappte sich auf seiner Beta Manfred Messner vom TT Südtirol. Aufs Podest kam auch Herrmann Thaler: Er wurde Dritter in der TR4-Open-Klasse. In diesem Rennen knapp am Podium vorbeigeschrammt ist Jörg Herbst, der sich mit Platz 4 zufriedengeben musste. Mirko Dalla Torre (TR4), auch er vom TT Südtirol, platzierte sich auf Rang 5.

Aldein wird in wenigen Wochen erneut Schauplatz einer Großveranstaltung austragen. Am 31. Juli steht im Trial-Park nämlich ein regionales Rennen auf dem Programm.