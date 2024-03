Riiber führt beim Kombinierer-Weltcup Oslo vor ÖSV-Duo

Seriensieger Jarl Magnus Riiber zeigt sich bei seinem Heimweltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo weiter in Bestform. Der Norweger setzte sich am Sonntag mit einem 134,5-m-Satz neuerlich an die Spitze und geht um 13.30 Uhr wieder vor zwei Österreichern in die Loipe. Johannes Lamparter (131,5 m) folgt ihm mit 30 Sekunden Rückstand in die Spur, Franz-Josef Rehrl (129) mit 1:11 Minuten.

Ebenfalls wieder in den Top Ten nach dem Sprung sind Thomas Rettenegger (5./+1:39 Min.) und sein Bruder Stefan (9./+2:15).